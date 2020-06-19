Аукцион Sotheby’s. Фото: InVenture

https://racurs.ua/n139974-risunok-viktora-gugo-ushel-s-molotka-za-dvoynuu-cenu-foto.html

Ракурс

Рисунок Виктора Гюго «Поднимающийся воздушный шар» ушел с молотка в Париже на аукционе в доме Sotheby’s за 37,5 тыс. евро. До этого рисунок никогда ранее не публиковался, а его экспертная оценка составляла 18 тыс. евро. Таким образом, рисунок был продан более, чем в два раза дороже своей первоначальной стоимости.

Этот рисунок был написан Гюго в 1870 году коричневыми чернилами. Его размеры всего 130×115 мм и он обрамлен черной рамкой, сообщает Slon.

Как раз во время написания рисунка Париж был осажден прусскими войсками. На рисунке изображен воздушный шар, который поднимается над Парижем.

Подобные шары использовались во время осады Парижа для связи с городом. Изображенный на рисунке шар взлетел над столицей Франции 26 сентября 1870 года, а в его гондоле находились агитационные листовки, которые написал лично Гюго. Эти листовки были сброшены над позициями прусских войск.

Аукционный дом Sotheby’s совместно с Binoche и Giquello организовал торги, которые проходили в онлайн-режиме. Это последний аукцион, который проводился в рамках распродажи книг и автографов XIX—XX вв. еков, которая была организована в честь французской литературы. Рисунок «Поднимающийся воздушный шар» будет включен в каталог рисунков Гюго.

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