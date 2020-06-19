Вода в Криму. Фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/ua/n139976-okupanty-krymu-povidomyly-na-skilky-dniv-vystachyt-zapasiv-vody-v-simferopoli.html

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У Криму спостерігається нестача води, три водосховища Сімферополя наповнені в середньому на 30%.

В останні дні на півострові йдуть дощі і приплив в найбільше Сімферопольське водосховище склав 120 тис. куб. м. Дощова погода допоможе наповнювати водосховища, а наразі води вистачить на три місяці. Про це 19 червня заявив глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов в інтерв’ю телеканалу «Росія 24», передає «Інтерфракс».

Сімферополь живиться від трьох водосховищ, їх загальний обсяг наповнення-30% від потужності. Відповідно, на сьогоднішній день питної води для міста — більше 90 днів, — зазначив Аксьонов.

За інформацією окупантів, з 12 червня після реконструкції водозабору вперше в Сімферополь почали подавати артезіанську воду зі свердловин для вирішення проблеми дефіциту. До 1 червня рівень наповнення водосховищ природного стоку Криму виявився в 2,3 рази нижче, ніж до літа 2019 року. Аксьонов заявляв, що 2020 рік — один із найбільш посушливих для півострова за останні 150 років.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що водопостачання до анексованого Криму відновлять тоді, коли Російська Федерація поверне Україні окуповані території.