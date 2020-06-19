У Києві триває епідемія коронавірусу

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Епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 у Києві триває. Зокрема, зафіксовані нові спалахи захворювання серед освітян, а також інфікування співробітників «Київпастрансу».

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Так, за останній тиждень по одному випадку COVID-19 виявили серед вчителів у столичних школах № 70, № 212, № 282, № 197 та в ліцеї № 51. У школі № 308 інфікувався завуч.

Там усіх працівників, оскільки багато було контактних, відправили на самоізоляцію, — зазначив Кличко.

У «Київпастрансі» коронавірус виявили у двох співробітників адміністрації автопарку, які не виходять на рейси, наголосив Кличко. У цих хворих легкий перебіг хвороби, вони перебувають на самоізоляції за межами міста, оскільки не є киянами.

Зазначається, що хворі жили в гуртожитку підприємства, коло їх контактних осіб встановили, коронавірусу в них не виявлено.

В гуртожитку здійснили посилену дезінфекцію, — зазначив Кличко.

За минулу добу в столиці виявили ще 96 нових випадків захворювання, сімох хворих госпіталізували, інші перебувають на самоізоляції.

Серед нових випадків захворювання 49 жінок віком від 20 до 92 років, чотири дівчинки віком від 11 до 16 років, 37 чоловіків віком від 19 до 84 років, а також двоє хлопчиків віком 10 місяців та чотири роки.

Таким чином, за час епідемії в столиці виявили вже 4 тис. 176 випадків COVID-19.

Наразі в лікарнях Києві лікуються від коронавірусу 222 осіб, з них 47 — у тяжкому стані. Ще у 57 людей є підозра на коронавірус.

Один хворий за добу помер. Загалом коронавірус забрав життя вже 96 киян.

Одужали за добу 46 хворих. Усього коронавірус у Києві подолали 1 тис. 332 особи.

Нагадаємо, в Україні знову зафіксовано антирекорд із захворюваності на коронавірус.