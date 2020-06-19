Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n139962-v-ukrayini-vstanovleno-novyy-koronavirusnyy-antyrekord-u-moz-hochut-posylyty-karantyn.html

Ракурс

В Україні за останню добу зафіксовано 921 новий випадок зараження коронавірусом. Це новий антирекорд. Серед інфікованих 64 дітей та 161 медпрацівник.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Госпіталізовано 182 пацієнта. Повністю вилікувалися від коронавірусу 586 осіб, зафіксовано 19 летальних випадків.

Найбільше заражень зафіксовано у Львівській (142), Рівненській (121), Закарпатській (78) та Чернівецькій (76) областях. Також високий рівень зараження зафіксовано в Києві. У столиці за останню добу коронавірусом заразилися 92 особи.

Від початку епідемії в Україні на коронавірус захворіло 34 тис. 984 особи, в тому числі 2 тис. 570 дітей та 5 тис. 877 медпрацівників.

Повністю вилікувалися від коронавірусу 16 тис. 33 особи, а 985 пацієнтів померло.

У МОЗ занепокоєні такою статистикою, тому відомство ініціюватиме посилення контролю карантинних заходів. Йдеться про транспорт, у якому люди не надягають маски, а також про супермаркети, в яких не дотримуються соціальної дистанції.

Ми вважаємо, що жорсткі обмеження повинні вводитися у певних регіонах в умовах адаптивного карантину. Коли я говорю про жорсткі обмеження, я, перш за все, кажу про обмеження роботи тих чи інших закладів. У тому числі, наприклад, нічних клубів, — заявив Степанов.

Як раніше писав «Ракурс», головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що цього року від коронавірусу можуть померти від 4 до 7 тис. українців.