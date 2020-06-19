Максим Степанов. Фото: Ділова столиця

https://racurs.ua/ua/n139961-stepanov-rozpoviv-koly-medykam-pidvyschat-zarplaty.html

Ракурс

Медична реформа в Україні триває і 1 квітня стартував її другий етап. Однак, багато медпрацівників так і не дочекалися довгоочікуваного підвищення зарплати. Тільки з 1 вересня українським медикам повинні підвищити заробітну плату.

Збільшать зарплати медпрацівникам, про яких «забули», коли стартував другий етап медичної реформи, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у ефірі передачі «Право на владу».

Міністр пообіцяв, що з 1 вересня на підвищення зарплати можуть розраховувати лікарі, медичні сестри, молодший медперсонал, які працюють у лікарнях, спеціалізованих лікарнях та високоспеціалізованих лікарнях. Тобто всі ті, хто повинен був почати отримувати більш високу заробітну плату, починаючи з 1 квітня. Однак, про ці категорії медпрацівників чомусь забули.

Степанов додав, що медпрацівники, які працюють із хворими на COVID-19, отримують 300% надбавки до зарплати, а медустанови забезпечені всіма лікарськими засобами, які необхідні для лікування коронавірусної хвороби.

Як раніше писав «Ракурс», прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв цього року підвищити зарплати медпрацівникам, а також оновити 212 приймальних відділень опорних лікарень.