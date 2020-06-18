Шмигаль у Раді

https://racurs.ua/ua/n139904-ya-ne-populist-shmygal-u-radi-zagovoryv-pro-poperednykiv-i-chuji-pomylky.html

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Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, сьогодні виступив у Верховній Раді та представив програму дій уряду.

Свій виступ він почав із того, що Кабмін під його керівництвом зміг опанувати «коронакризу», тому уряд підготував «план розвитку країни». Зокрема, уряд планує підтримувати українського виробника, малий та середній бізнес, оновити медреформу та змінити пенсійну систему.

Ми не уряд мрійників, не уряд популістів чи уряд для піару. Ми прийшли виправляти чужі помилки та робити очікувані суспільством зміни. Ані мені, ані членам уряду не потрібен імунітет. Ми можемо і будемо працювати без будь-яких імунітетів. Ми та я особисто — некласичні політики, не популісти, — заявив Шмигаль.

Він також розповів, що програма дій уряду — це певний індикатор, завдяки якому кожен зможе побачити, що виконується Кабміном і що — ні.

За його словами, наразі програма діяльності складається із 19 довгострокових пунктів, серед яких питання економічної політики, розвиток індустріальних парків та оборонно-промислового комплексу, субсидії для аграріїв та створення національного авіаперевізника.

Шмигаль також пообіцяв, що цього року медикам підвищать зарплати та оновлять 212 приймальних відділень опорних лікарень. Окрім того, він заявив про «завершення епохи низьких пенсій».

Торгуватися, розмінюватися на подачки ми не збираємося. Наша програма — це документи і план дій, якими ми будемо керуватися в роботі. Ми відрізняємося від попередників, нас не цікавить імунітет, нас цікавить добробут країни, — додав він.

Прем'єр зазначив, що мета та завдання Кабміну — це сильна економіка, створення справжнього середнього класу, потужна армія, прогресивна освіта, ефективна медицина.