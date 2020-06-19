Лікування COVID-19. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n139979-rada-prodovjyla-diu-zakonu-schodo-zabezpechennya-likuvannya-covid-19.html

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Верховна Рада України сьогодні ухвалила законопроект № 3636 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Зміни стосувалися продовження строку дії у зв’язку із загрозою зростання захворюваності населення на коронавірус. За документ за основу сьогодні під час пленарного засідання проголосували 309 депутатів, в цілому — 311 нардепів. Трансляція засідання проводилася на каналі парламенту в YouTube.

У пояснювальній записці зазначається, що проект закону розроблений з метою забезпечення доступу інфікованих громадян до ліків та запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 серед українців. Проектом закону пропонується продовжити термін дії закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування COVID-19» до 1 січня 2021 року.

У «Слузі народу» зазначили, що закон передбачає, що для лікування коронавірусу, окрім зареєстрованих медпрепаратів, можуть застосовуватися ліки, які поки не є зареєстрованими, однак пройшли клінічні випробування і рекомендовані офіційними органами США чи країн Євросоюзу. Ці препарати зможуть застосовуватися лише за згодою пацієнта або його близьких родичів.

Це не наше ноу-хау, така практика діє в багатьох країнах. Система охорони здоров’я Великої Британії дозволяє неліцензійне використання лікарських засобів, коли клінічна потреба не може бути задоволена ліцензованими ліками. Наприклад, у період епідемій та пандемій, — зазначили в партії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про компенсації працівникам медзакладів, які задіяні у протидії COVID-19, податку на доходи фізичних осіб, утриманого з їхніх доплат до зарплати.