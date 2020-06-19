Верховная Рада: Тищенко хочет устранить «слугу», помешавшего Шкарлету возглавить МОН — Лерос

https://racurs.ua/n139981-konflikt-v-sluge-naroda-leros-nazval-cenu-provala-golosovaniya-za-otryjku-tabachnika-shkarleta.html

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Конфликт во фракции «Слуга народа» возник после того, как вчера Верховная Рада не смогла назначить креатуру Владимира Зеленского Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, поскольку профильный комитет ее «забраковал».

Представитель «Велюра» («слуга» и кум Ермака Николай Тищенко — ред.) в парламенте сейчас собирает подписи за отставку главы комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака за того, что он отказался поддержать кандидатуру на должность министра образования (Шкарлета — ред.). Я не понимаю, как можно голосовать за эту «отрыжку Табачника»?, — заявил нардеп-«слуга» Гео Лерос во время пленарного заседания 19 июня.

По его мнению, голосовать за Шкарлета на посту главы МОН — бетонировать себя под понятием коррупция.

Какой кадровый голод? Единственная цель — найти хорошо замаскированного коррупционера. Этого нельзя допустить. Я расскажу, почему выбрали именно эту кандидатуру. Потому что ректоры киевских вузов обещали поддержать нашу коллегу на выборах мэра Киева. Вот и весь «договорняк», — рассказал парламентарий.

Лерос также призвал коллег по парламенту не подписывать и не голосовать за отставку Бабака с должности главы образовательного комитета. В то же время сам Бабак решил прокомментировать ситуацию в монобольшинстве.

Действительно, собирались подписи, но я не очень понимаю: за что? Возможно, за то, что комитет вчера вынес такое решение (не рекомендовал Шкарлета на должность главы МОН — ред.). Возможно, потому, что я являюсь сторонником сохранения ВНО. Или, возможно, потому, что я делаю постепенные шаги, чтобы наше образование стало более качественным и наконец-то приблизилось к международным стандартам. Если есть желание или кто-то действительно думает, что я недостоин быть председателем комитета, то прошу выносить постановление в зал и принимайте решение, — резюмировал Бабак.

Напомним, вчера спикер парламента Дмитрий Разумков анонсировал, что во время пленарного заседания 18 июня состоится голосование за кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы Министерства образования и науки. Однако впоследствии профильный образовательный комитет не поддержал предложение Кабмина и не рекомендовал Раде назначать Шкарлета. Этот вопрос в сессионный зал так и не выносился.

Кроме этого, против назначения ректора Черниговского национального технологического университета министром образования и науки выступили педагоги и ученые.

В то же время нардеп Сергей Бабак является тем одиозным «слугой народа», который в прошлом году прославился заявлениями о зарплате учителям в 4 тыс. долл. Также, как сообщали СМИ, в его научных публикациях был найден плагиат.