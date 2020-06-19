Владимир Омелян, фото: пресс-служба Мининфраструктуры

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Владимиру Омеляну, бывшему министру инфраструктуры, сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили подозрение в совершении незаконных действий, из-за которых госбюджет недополучил 30,5 млн грн.

Речь идет о решении относительно выданного в декабре 2017 года указа о снижении портовых тарифов и сборов на 20%. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Действия Омеляна квалифицированы по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса (издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах).

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

В НАБУ отмечают, что один из пониженных Омеляном сборов был составной частью доходной части государственного бюджета, а поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада.

Омелян на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил, что тарифы снижались для увеличения товаро/грузопотока. Омелян утверждает, что, благодаря этому снижению в 2018−2018 годах морская отрасль продемонстрировала рост более чем на 20%, который продолжается до сих пор.

Экс-министр отмечает, что снижение тарифов было коллегиальным решением Кабмина.

Это, безусловно, прецедент и теперь любое правительство, облегчающие давление на бизнес, занимающееся дерегуляцией, сокращающее ЕСВ, уменьшающее другие налоги — может быть обвиненным во вредительстве, — убежден Омелян.

Напомним, утром 12 июня в дом Омеляна пришли с обысками.