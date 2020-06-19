В Італії коронавірус був за два місяці до першого офіційно підтвердженого випадку інфікування. Фото: Чемпіонат

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Ракурс

В Італії перший випадок зараження коронавірусом було офіційно зафіксовано у середині лютого, але останні дослідження Національного інституту охорони здоров’я доводять, що ще у грудні 2019 року у стічних водах Мілана і Туріна було виявлено генетичні сліди SARS-CoV-2.

Про результати досліджень повідомляє видання The Local.

Аналіз зразків стічних вод також показав, що у Болоньї коронавірус вже був присутній у січні 2020 року.

Результати цих досліджень допомагають зрозуміти, як поширювався коронавірус в Італії, і чому епідемія досягла таких значних масштабів.

Міжнародна практика показує, що саме зразки стічних вод можна використовувати для встановлення, коли саме з’явився коронавірус у тому чи іншому регіоні.

Для проведення аналізів було взято 40 зразків стічних вод із жовтня 2019 року по лютий 2020 року. Було встановлено, що у Мілані та Турині генетичні сліди SARS-CoV-2 вперше з’явилися 18 грудня 2019 року, а у Болоньї — 29 січня 2020 року.

Із жовтня по листопад 2019 року у зразках стічних вод коронавірусу виявлено не було.

Також повідомляється, що у зразках стічних вод, які були зібрані у січні 2020 року в Барселоні, було виявлено сліди коронавірусу, хоча про перший офіційно зареєстрований випадок інфікування в Іспанії було повідомлено лише через 40 днів.

На думку вчених, аналіз зразків стічних вод дозволить визначати наявність коронавірусу в регіонах задовго до початку епідемії.

Як раніше писав «Ракурс», у Пекіні визначили «нульового пацієнта», з якого почалася друга хвиля епідемії коронавірусу. Це 52-річний чоловік, який на початку червня відвідав оптовий ринок «Сіньфаді» на півдні Пекіна.