ЗНО 2020: міністр освіти Мандзій зробила заяву щодо проведення оцінювання з 25 червня

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Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО 2020) пройде з 25 червня по 17 липня. Сьогодні цю інформацію у стінах Верховної Ради офіційно підтвердила тимчасово виконуюча обов’язки міністра освіти Любомира Мандзій.

ЗНО відбуватиметься у безпечних умовах відповідно до рекомендацій головного державного санітарного лікаря. Зараз у нас все підготовлено для проведення ЗНО з 25 червня по 17 липня, — розповіла Мандзій.

За словами чиновниці, для проведення ЗНО в області направили понад 3,2 млн медичних масок, 3250 безконтактних термометрів, 11 630 комплектів для захисту медиків, понад 100 тис. л антисептиків і 28 тис. л дезінфікувальних засобів. Для проведення ЗНО 2020 Міністерство освіти залучило понад 242 тис. працівників і 11 630 медиків.

Готовність пунктів тестування, починаючи з 19 червня, контролюватиме Держпродспоживслужба, — зазначила в. о. міністра.

В особистих кабінетах учасників ЗНО вже розміщено відеоінструкції щодо правил проведення, проходження ЗНО та алгоритм дій.

Учасники самостійно або організованим транспортом будуть довезені до пункту тестування, куди вони допускатимуться з 9.50 до 10.50. Учасники повинні дотримуватися соціальної дистанції, — зазначила Мандзій.

Після проходження температурного скринінгу учасник отримає маску. Також потрібно буде продезинфікувати руки та пройти ідентифікацію.

Нагадаємо, на основну сесію ЗНО цьогоріч зареєструвалося майже 380 тис. учасників. Водночас вчора Верховна Рада ухвалила ініційований Володимиром Зеленським проект закону, який звільняє від проходження ЗНО школярів, котрі не планують поступати до вишів. Український центр оцінювання якості освіти підготував для проведення ЗНО 82 890 аудиторій у 5188 пунктах тестування.