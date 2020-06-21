Коронавірус в Україні.

https://racurs.ua/ua/n140045-kilkist-jertv-koronavirusu-v-ukrayini-perevyschyla-1-tysyachu-infografika.html

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Епідемія коронавірусу в Україні не відступає, щодня інфікуються сотні осіб.

За минулу добу коронавірусну інфекцію COVID-19 підхопили 735 осіб. Таким чином вже другу добу поспіль зменшується кількість заражених. Померли від хвороби та її ускладнень восьмеро пацієнтів, 103 хворих одужали. Про це 21 червня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Загалом в Україні вже 35 тис. 825 заражених, коронавірус вже подолали 16 тис. 508 осіб. Від коронавірусу померли 1 тис. 2 заражених.

Лідером за кількістю виявлених випадків зараження став Київ — 4 тис. 325 осіб. На другій позиції Київська область — 4 тис. 324 осіб. На Львівщині 3 тис. 780 хворих, а в Рівненській області — 2 тис. 872 інфікованих. Найменше хворих у Херсонській та Сумській областях — 186 та 72 хворих відповідно.

Нагадаємо, вчора повідомлялося про 841 новий випадок коронавірусу. Померли дев’ять осіб, інфікованих коронавірусною інфекцією COVID-19, а одужали за добу 373 пацієнти.