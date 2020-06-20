Коронавірус в Україні: за добу зафіксували ще понад 840 випадків

В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n140022-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-zafiksuvaly-sche-ponad-840-vypadkiv.html

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Епідемія коронавірусної хвороби COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2, в Україні триває. За минулу добу було виявлено ще 841 випадок коронавірусу.

Таким чином, кількість зафіксованих в Україні за час епідемії випадків інфікування коронавірусом сягнула 34 тис. 825. Про це свідчать дані, опубліковані на відповідному ресурсі, створеному РНБО.

Померли за добу дев’ять інфікованих осіб. Загалом коронавірус вже призвів до смерті 994 людей в Україні.

Одужали за добу 373 пацієнти. Загалом в Україні цю хворобу здолали вже понад 16,4 тис. людей.

Наразі хворіють в Україні 18 тис. 425 осіб.

Нагадаємо, нещодавно в Україні було встановлено новий коронавірусний антирекорд — за добу було виявлено 921 новий випадок зараження вірусом SARS-CoV-2. У Міністерстві охорони здоров’я України зазначали, що, у зв’язку з цією ситуацією, ініціюватимуть посилення контролю карантинних заходів.