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Ракурс
Під час пожежі, фото: ДСНС

У Кривому Розі на ринку згоріли 22 павільйони (ФОТО, ВІДЕО)

20 чер 2020, 09:54
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Пожежа на «Центральному ринку» в Кривому Розі знищила 22 металеві торговельні павільйони разом із товарами, які там перебували.

Площа пожежі становила 240 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Дніпропетровській області.

Зазначається, що повідомлення про пожежу на ринку, розташованому на вулиці Серафімовича у Довгинцівському районі міста, надійшло до рятувальників вчора о 22.37. Пожежу було локалізовано о 23.44, а повністю ліквідовано — о 00.40.

Загиблих та постраждалих немає. Про причини займання наразі не повідомляється.

Під час пожежі, фото: ДСНС

Під час пожежі, фото: ДСНС

Під час пожежі, фото: ДСНС

Під час пожежі, фото: ДСНС

Під час пожежі, фото: ДСНС

Нагадаємо, на початку березня в Кривому Розі під час руху загорівся автобус, в якому перебували водій та троє пасажирів. В результаті інциденту двоє людей отримали опіки рук та обличчя, їх госпіталізували до міської лікарні.

Джерело: Ракурс


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