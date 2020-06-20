На коронавірус впливають умови навколишнього середовища

https://racurs.ua/ua/n140020-umovy-navkolyshnogo-seredovyscha-vplyvaut-na-stabilnist-koronavirusu-sars-cov-2-ucheni.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, є менш стабільним при підвищеній вологості і більш високих температурах.

Такого висновку дійшли учені з Університету Маршалла (США) в результаті проведених експериментів зі зразками вірусу, повідомляє прес-служба вишу.

Учені змішували коронавірус зі зразками слизу і мокротиння носа людини, які потім піддавалися впливу трьох різних наборів температури і вологості на період до семи днів. Зразки збирали протягом усього дослідження і аналізували на наявність здатного до інфікування людини вірусу, а також вірусної РНК, яка не є заразною.

Вірусна РНК послідовно виявлялася протягом всього семиденного дослідження, в той час як здатний до інфікування вірус виявлявся лише протягом приблизно 12−48 годин, залежно від умов навколишнього середовища.

Таким чином, отримані результати свідчать, що умови навколишнього середовища впливають на стійкість коронавірусу у слизовій оболонці носа і мокроті людини.

Нагадаємо, учені нещодавно виявили новий симптом COVID-19.