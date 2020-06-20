Андрій Єрмак (в центрі), фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n140019-leros-opublikuvav-temnyky-dlya-zmi-schodo-iermaka-dokument.html

Ракурс

Гео Лерос, народний депутат з фракції «Слуга народу», опублікував низку документів, котрі, за його словами, є інструкціями для ЗМІ щодо того, як писати матеріали про очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Лерос стверджує, що ці інструкції розсилає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Документи опубліковані на сторінці депутата в соціальній мережі Фейсбук.

Опубліковані Леросом документи, зокрема, містять інструкції щодо особливостей висвітлення ролі Єрмака в переговорах у нормандському форматі, відносин голови Офісу президента з регіональними елітами та головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, майбутніх виборів у Києві, а також так званих «плівок Лероса».

Бачу деякі ЗМІ розібрали заголовки прямо з цього файлу, — зазначив Лерос.

Нагадаємо, у березні Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, схожа на брата голови Офісу президента Дениса Єрмака, нібито веде переговори про призначення певних осіб на державні посади. Сам Єрмак називав ці відео «показовою акцією» і звернувся до правоохоронних органів.