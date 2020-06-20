В Україні з’явилися платні СІЗО, фото: прес-служба Мін’юсту

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Платні камери СІЗО, де ув’язнені можуть перебувати в покращених умовах, з’явилися в Україні цього року як пілотний проект. Отримані з них кошти, зокрема, планувалося спрямувати на ремонт безкоштовних камер.

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що за рахунок цих коштів вже розпочався ремонт декількох безкоштовних камер в СІЗО, здебільшого в Києві. Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

За його словами, платні камери вже заробили понад 125 тис. грн.

Міністр зазначив, що такі платні камери вже є в більшості обласних центрів.

Ось на цьому уікенді ми відкриємо в чотирьох обласних центрах нові платні камери, відремонтовані, які також будуть генерувати дохід для того, щоб ремонтувати безкоштовні камери, — повідомив міністр.

Малюська наголосив, що платні камери в українських СІЗО існували й раніше, проте були нелегальними. Відповідно, отримані за перебування в них гроші не потрапляли до держбюжету.

Також Малюська запевнив, що приватних в’язниць в Україні не буде, проте, можливо, будуть приватні СІЗО.

Нагадаємо, перші платні камери в СІЗО з’явилися у Києві в травні.