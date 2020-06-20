В Украине появились платные СИЗО, фото: пресс-служба Минюста

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Платные камеры СИЗО, где заключенные могут находиться в улучшенных условиях, появились в Украине в этом году как пилотный проект. Полученные из них средства, в частности, планировалось направить на ремонт бесплатных камер.

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что за счет этих средств уже начался ремонт нескольких бесплатных камер в СИЗО, в основном в Киеве. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, платные камеры уже заработали более 125 тыс. грн.

Министр отметил, что такие платные камеры уже есть в большинстве областных центров.

Вот на этом уикенде мы откроем в четырех областных центрах новые платные камеры, отремонтированные, которые также будут генерировать доход для того, чтобы ремонтировать бесплатные камеры, — сообщил министр.

Малюська подчеркнул, что платные камеры в украинских СИЗО существовали и раньше, однако были нелегальными. Соответственно, полученные за пребывание в них деньги не попадали в госбюжет.

Также Малюська заверил, что частных тюрем в Украине не будет, однако, возможно, будут частные СИЗО.

Напомним, первые платные камеры в СИЗО появились в Киеве в мае.