20 июня праздник: Федота и Всемирный день беженцев, фото — Главред

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В субботу, 20 июня, в народном календаре отмечают праздник Федота летнего. С этого дня разрешается купаться в водоемах. До этого времени купаться было запрещено.

Именины 20 июня празднуют: Анна, Богдан, Борис, Валерия, Василий, Зинаида, Иван, Лукьян, Мария, Степан, Тарас, Федор.

Народные приметы на 20 июня свидетельствуют, что дождь на Федота — к плохому урожаю ржи. Хорошая погода на Федота — будет богатый урожай.

20 июня в мире отмечают Всемирный день беженцев. В 2001 году Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла специальную резолюцию в знак солидарности с Африкой, в которой находится большое количество беженцев, и которая традиционно проявляет к ним свое великодушие.

Сейчас на планете насчитывается около 20 млн беженцев и 25 млн внутренне перемещенных лиц. Основная часть беженцев находится в Африке, в зоне афганского конфликта, на Балканах. Все это делает проблему беженцев одной из самых острых в современном мире.

В этот день в истории Украины и в мировой истории произошли интересные события.

В 1840 году 20 июня Сэмюэл Морзе получил патент на телеграф. В 1919 году военная делегация Украинской Народной Республики подписала с поляками мирный договор.

20 июня 1933 года в СССР открыли построенный заключенными Беломорско-Балтийский канал.

В 1990 году Бундестаг ФРГ принял решение о переносе столицы из Бонна в Берлин, а в 1993 году 20 июня состоялся первый пробный железнодорожный рейс по туннелю под Ла-Маншем.

20 июня 1967 года — день рождения Николь Кидман. Американская киноактриса — одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, лауреат премии «Оскар» 2003 года, трехкратная обладательница премии «Золотой глобус» (1996, 2002, 2003).