20 червня свято: Федота і Всесвітній день біженців, фото — Главред

https://racurs.ua/ua/n140017-zavtra-svyato-fedota-litnogo-i-vsesvitniy-den-bijenciv.html

Ракурс

У суботу, 20 червня, в народному календарі відзначають свято Федота літнього. З цього дня дозволяється купатися у водоймах. До цього часу купатися було заборонено.

Іменини 20 червня святкують: Анна, Богдан, Борис, Валерія, Василь, Зінаїда, Іван, Лук’ян, Марія, Степан, Тарас, Федір.

Народні прикмети на 20 червня свідчать, що дощ на Федота — до поганого урожаю жита. Гарна погода на Федота — буде багатий урожай.

20 червня у світі відзначають Всесвітній день біженців. У 2001 році Генеральна Асамблея ООН одноголосно прийняла спеціальну резолюцію на знак солідарності з Африкою, в якій знаходиться велика кількість біженців, і яка традиційно проявляє до них свою великодушність.

Наразі на планеті налічується близько 20 млн біженців і 25 млн внутрішньо переміщених осіб. Основна частина біженців знаходиться в Африці, в зоні афганського конфлікту, на Балканах. Все це робить проблему біженців однією з найгостріших в сучасному світі.

У цей день в історії України та у світовій історії сталися цікаві події.

У 1840 році 20 червня Семюел Морзе отримав патент на телеграф. У 1919 році військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір.

20 червня 1933 року в СРСР відкрили збудований в’язнями Біломорсько-Балтійський канал.

У 1990 році Бундестаг ФРН ухвалив рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна, а у 1993 році 20 червня відбувся перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншом.

20 червня 1967 року — день народження Ніколь Кідман. Американська кіноакторка — одна з найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду, лауреат премії «Оскар» 2003 року, триразова володарка премії «Золотий глобус» (1996, 2002, 2003).