«Слуги» ініціюють відставку однопартійця, який провалив Шкарлета на комітеті в Раді, фото — BBC-Україна

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У Верховній Раді вирішили розібратися, чому у четвер, 18 червня, профільний комітет парламенту не підтримав призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Нардепи з фракції СН почали збір підписів за відставку голови профільного освітнього комітету Сергія Бабака. Співрозмовники УП розповіли, що підписи збирають під зверненням до президента Володимира Зеленського, спікера Дмитра Разумкова і керівника фракції Давіда Арахамії. Ініціаторами такого кроку є начебто «слуги» Володимир Воронов і Микола Тищенко. У тексті документу вони аргументують вимогу відставки Бабака «критичною ситуацією у сфері освіти».

Наразі під зверненням підписалися 37 нардепів. УП пише, що зовні ситуація нагадує розкол у партії, адже Бабак — соратник Зеленського з кінця 2018 року. Цікаво, що серед підписантів є й сам Арахамія.

Учора кандидатуру Шкарлета мали затверджувати в сесійній залі, але спікер так і не поставив це питання на голосування за включення у порядок денний. Під час перерви у Раді відбулося засідання освітнього комітету під головуванням Бабака, який не підтримав кандидатуру Шкарлета.

«Ракурс» повідомляв, що Шкарлет може стати тимчасово виконуючим обов’язки міністра освіти і науки. Для цього в Міністерстві освіти і науки запровадять нову посаду заступника міністра з євроінтеграції.

Проти призначення Шкарлета виступили й освітяни і науковці. Його критикують екс-міністр освіти і науки Ганна Новосад, а також член профільного комітету Інна Совсун. В наукових публікаціях Шкарлета виявили великі обсяги плагіату, а у 2012 році він розхвалював Віктора Януковича і намагався стати народним депутатом від «Партії регіонів».

Свого часу президент Зеленський називав Шкарлета і Бабака головними кандидатами на міністерське крісло, але відзначав, що останній не має наміру стати міністром.