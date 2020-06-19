У Дніпрі під час затримання підозрюваний застрелив поліцейського

https://racurs.ua/ua/n140015-u-dnipri-pid-chas-zatrymannya-pidozruvanyy-zastrelyv-policeyskogo-foto.html

Ракурс

Вбивство поліцейського сталося у Дніпрі. 26-річний співробітник Нацполіції відвозив підозрюваного у відділок, але зловмиснику вдалося дістати зброю і декілька разів вистрелити в правоохоронця.

Злочинець застосував пістолет Макарова. Оперуповноваженого Шевченківського відділення поліції Дарвін Потуданський отримав поранення, але, стікаючи кров‘ю, все ж затримав підозрюваного — йому вдалося вихопити зброю у нападника та одягнути на нього кайданки.

Згодом він помер у машині, повідомила прес-служба Нацполіції.

Уранці у Дніпрі стався розбійний напад і всім оперативникам та нарядам патрульної поліції надали прикмети зловмисника та опис автомобіля.

Поліцейські Шевченківського відділення помітили схожий за описом автомобіль і вирішили відвезти водія до відділку. Під час транспортування зловмисник здійснив декілька пострілів у поліцейського, який сидів поруч.

У поліції не повідомляють наразі інших деталей затримання, зокрема й того, як у зловмисника опинилася зброя, з якої він розстріляв поліцейського.

Читайте також: Справу про жорстоке вбивство дівчат у Києві передають до суду: що сталося у квартирі на Подолі