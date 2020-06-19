В Днепре при задержании подозреваемый застрелил полицейского

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Ракурс

Убийство полицейского произошло в Днепре. 26-летний сотрудник Нацполиции отвозил подозреваемого в участок, но злоумышленнику удалось достать оружие и несколько раз выстрелить в полицейского.

Преступник применил пистолет Макарова. Оперуполномоченный Шевченковского отделения полиции Дарвин Потуданский получил несколько ранений, но, истекая кровью, все же задержал подозреваемого — ему удалось выхватить оружие у злоумышленника и заковать его в наручники.

Впоследствии он скончался в машине, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Утром в Днепре произошло разбойное нападение и всем оперативникам и нарядам патрульной полиции дали приметы злоумышленника и описание автомобиля.

Полицейские Шевченковского отделения заметили похожий по описанию автомобиль и решили отвезти водителя в участок. Во время транспортировки злоумышленник совершил несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом.

В полиции не сообщают пока других деталей о задержании, в том числе и того, как у злоумышленника оказалась оружие, из которого он расстрелял полицейского.