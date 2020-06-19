В Днепре при задержании подозреваемый застрелил полицейского (ФОТО)https://racurs.ua/n140015-v-dnepre-pri-zaderjanii-podozrevaemyy-zastrelil-policeyskogo-foto.htmlРакурс
Убийство полицейского произошло в Днепре. 26-летний сотрудник Нацполиции отвозил подозреваемого в участок, но злоумышленнику удалось достать оружие и несколько раз выстрелить в полицейского.
Преступник применил пистолет Макарова. Оперуполномоченный Шевченковского отделения полиции Дарвин Потуданский получил несколько ранений, но, истекая кровью, все же задержал подозреваемого — ему удалось выхватить оружие у злоумышленника и заковать его в наручники.
Впоследствии он скончался в машине, сообщила пресс-служба Нацполиции.
Утром в Днепре произошло разбойное нападение и всем оперативникам и нарядам патрульной полиции дали приметы злоумышленника и описание автомобиля.
Полицейские Шевченковского отделения заметили похожий по описанию автомобиль и решили отвезти водителя в участок. Во время транспортировки злоумышленник совершил несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом.
В полиции не сообщают пока других деталей о задержании, в том числе и того, как у злоумышленника оказалась оружие, из которого он расстрелял полицейского.