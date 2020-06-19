Мошенница в Китае заработала полмиллиона долларов на плохой погоде, фото — espanglish.info

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Ракурс

В Китае полиция раскрыла мошенничество на страховках, которые оформляют в случае задержки или при отмене авиарейсов.

45-летняя китаянка смогла заработать 423 тыс. долл. фактически на плохой погоде.

Как сообщила газета Oddity Central, жительница Нанкина по фамилии Ли с 2015 по 2019 год покупала билеты на самолеты с обязательным страхованием на случай их отмены или задержки. Если возникали проблемы с рейсами, мошенница не только возвращала деньги за билет, но и получала компенсацию от авиакомпании.

За четыре года Ли подала более 900 исков о выплате компенсации, значительная часть которых завершилась в ее пользу. Перед каждой покупкой полиса китаянка проводила целое расследование. Она тщательно изучала прогнозы погоды, статистику задержек и отмен, а также отзывы пассажиров, чтобы определить наиболее «несчастливые» рейсы. В прошлом Ли работала в туристической сфере, поэтому этот опыт ей пригодился.

Чтобы не привлекать внимание, Ли использовала 20 поддельных удостоверений личности. После задержания женщина призналась, что полностью осознавала незаконность своих действий. Выяснилось, что она вкладывала в мошенничестве и собственные деньги. Иногда ей приходилось подавать иск даже по тем рейсам, которые не заканчивались отменой или задержкой.

Китаянку арестовали 12 июня, предъявив обвинения в мошенничестве со страховками. Страховые компании вынесли из дела Ли урок и закрыли в своих правилах лазейки, которыми она пользовалась. У многих в договоре появился пункт, предусматривающий выплату компенсации только за использование забронированного рейса.