«Евробляхам» здесь не место: в МВД хотят усложнить ввоз подержанных авто, фото — Перший

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Ракурс

Регистрация бывших в употреблении автомобилей в Украине будет усложнена. МВД планирует ввести новый порядок регистрации старых машин, что затруднит их ввоз в Украину.

МВД обнародовало на своем сайте проект соответствующего постановления. В нем усиливаются действующие нормы регистрации авто.

Речь идет об изменениях в постановление Кабмина «О внесении изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов».

В министерстве намерены ввести более детальную проверку сертификатов, в том числе и по Реестру выданных сертификатов. Ранее требовалось просто предоставлять копию такого сертификата.

МВД хочет ограничить эксплуатацию переоборудованных микроавтобусов, поэтому запретит первую регистрацию автобусов, изготовленных на шасси старых грузовых фургонов.

Для использования автотранспорта необходимо будет подавать и документы о его регистрации за границей. Перевод должен осуществляться консульскими учреждениями МИД или официальными органами других государств. На документах должен быть апостиль.

Такие новации увеличат расходы предпринимателей, которые перегоняют авто (за перевод и апостилирование документов). Частично ликвидируется и такой сегмент рынка, как регистрация автомобилей под утилизацию (их часто именно так везут в Украину из США), поскольку регистрации подлежат только машины с техническими паспортами, а не справкой об утилизации.

«Ракурс» сообщал, что 4 июня в Киеве состоялся митинг под Кабинетом министров, который устроила общественная организация «АвтоЕвроСила». Главным требованием протестующих является немедленное предоставление Минфином выводов по законопроекту о доступном растаможивании автомобилей.