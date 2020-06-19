Карантин в Украине: В Минздраве пригрозили усилить контроль и назвали самые проблемные регионы

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Карантин в Украине выполняется не тщательно, поэтому в случае сохранения тенденции на стремительный рост количества инфицированных COVID-19, в правительстве вернутся к жестким карантинным мероприятиям.

Усиление ограничений возможно в случае, если строгий надзор за соблюдением карантина не окажется эффективным. Такое заявление 19 июня сделал на брифинге после заседания Кабмина министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он считает, что нынешние рекомендации Минздрава не предусматривают такого жесткого карантина, который был в стране два месяца назад. Если даже их не соблюдать, это может привести к введению жесткого карантина в определенных регионах в рамках адаптивного карантина.

Степанов пообещал усилить со следующей недели контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий, в том числе с помощью Нацполиции и Госпродпотребслужбы, которые проверяют работу учреждений и поведение людей в общественных местах.

Напомним, что в Украине в последнюю неделю наблюдается существенное увеличение количества больных. Количество инфицированных COVID-19 за сутки выросло с 300−400 человек до более 900. Сегодня в стране зафиксировали новый антирекорд — за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 921 человека.

Сегодня в Минздраве традиционно опубликовали перечень регионов, которые не могут переходить к смягчению ограничений из-за несоблюдения трех основных показателей. Таких областей по состоянию на 19 июня в Украине 11, причем в пяти регионах показатель инцидентности превышает 30,0 на 100 тыс. населения (норма — 12,0). В Закарпатской области, кроме того, загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 составляет более 50%.