Губернатор в РФ заявил о жизни России по американским законам и призвал вернуться в СССР, фото — РБК

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Референдум в России, инициированный президентом Владимиром Путиным, всеми возможными способами поддерживают его представители в регионах. Глава Омской области, бывший депутат Госдумы Александр Бурков договорился до заявления о том, что голосование за поправки в Конституцию помогут России прекратить «жить под диктовку дяди Сэма».

В интервью местному телеканалу он объяснил, что в действующей Конституции «прописали норму о превосходстве международного права над российским законам», и теперь страна сможет вернуться к периоду Советского Союза, то есть будет «жить по российским законам, а не по американским».

Бурков пригласил в Россию и европейцев, которые не согласны с однополыми браками. Одна из путинских поправок закрепляет понятие брака как союза мужчины и женщины. Губернатор считает, что это поможет решить демографическую проблему в России, поскольку «люди образованные, с профессиями» начнут из Европы переезжать в РФ.

Напомним, что внесение изменений в Конституцию РФ Путин инициировал в январе. Поправки должны одобрить на всенародном голосовании. Его планировали провести 22 апреля, но из-за пандемии перенесли на 1 июля.

Самые резонансные изменения в Конституцию такие: приоритет российской Конституции над международным правом и обнуление президентских сроков (это позволит Путину еще дважды избираться на пост главы государства). Президент, кроме того, получит еще больше полномочий, чем сейчас.

Чтобы принять изменения в Конституцию, необходимы голоса более половины участников голосования, а явка значения не имеет.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) выступила с критикой путинских поправок. Там считают, что нововведения делают Конституционный суд более уязвимым для политического давления, поскольку полномочия судей могут быть прекращены по представлению президента.

Российские правозащитники в открытом письме назвали принятие поправок антиконституционным переворотом.