Губернатор в РФ заявив про життя Росії за американськими законами і закликав повернутися в СРСР, фото — РБК

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Референдум в Росії, ініційований президентом Володимиром Путіним, усіма можливими способами підтримують його представники в регіонах. Глава Омської області, колишній депутат Держдуми Олександр Бурков договорився до заяви про те, що голосування за поправки до Конституції допоможуть Росії припинити «жити під диктовку дядька Сема».

В інтерв’ю місцевому телеканалу він пояснив, що у діючій Конституції «прописали норму про перевагу міжнародного права над російськими законами», а тепер країна зможе повернутися до періоду Радянського Союзу, тобто буде «жити за російськими законами, а не за американськими».

Бурков запросив до Росії й європейців, які не погоджуються із одностатевими шлюбами. Одна з путінських поправок закріплює поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки. Губернатор вважає, що це допоможе вирішити демографічну проблему в Росії, оскільки «люди освічені, з професіями» почнуть з Європи переїжджати в Росію.

Нагадаємо, що внесення змін до Конституції РФ Путін ініціював у в січні. Поправки повинні схвалити на всенародному голосуванні. Його планували провести 22 квітня, але через пандемію перенесли на 1 липня.

Найрезонансніші зміни до Конституції такі: пріоритет російської Конституції над міжнародним правом і обнулення президентських термінів (це дозволить Путіну ще двічі обиратися на посаду глави держави). Президент, крім того, отримає ще більше повноважень, ніж зараз.

Щоб ухвалити зміни до Конституції, необхідні голоси понад половини учасників голосування, а явка значення не має.

Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) виступила з критикою путінських поправок. Там вважають, що нововведення роблять Конституційний суд більш уразливим для політичного тиску, оскільки повноваження суддів можуть бути припинені за поданням президента.

Російські правозахисники у відкритому листі назвали прийняття поправок антиконституційним переворотом.