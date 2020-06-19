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Ракурс
В России пациенток онкодиспансера попытались поддержать с помощью довольно неоднозначного обращения

«Все мужчины — козлы»: в России неоднозначно «поддержали» пациенток онкодиспансера (ВИДЕО)

19 июн 2020, 19:25
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В России в республике Башкирия пациенток местного онкологического диспансера попытались поддержать с помощью довольно неоднозначного обращения.

Вручая в торжественной обстановке протезы женской груди женщинам, которые перенесли мастэктомию (хирургическую операцию по удалению молочной железы), представитель благотворительной организации Лилия Кучимова заявила, что «все мужики козлы», а «сыновья — это маленькие козлята», сообщает издание «УралМБХ».

Также, по мнению Кучимовой, пребывание в больнице — «это счастье».

Приходишь к тем, у кого глаз нет, они говорят все, что угодно: пусть и ног не будет, и этого не будет, и этого не будет, лишь бы глаза были, — отметила представитель благотворительной организации.

По ее словам, все проблемы, с которыми сталкиваются женщины, перенесшие мастэктомию — от обиды на мужчин.

А то, что вы попали сюда — это просто счастье и чудо, — резюмировала Кучимова.

Напомним, в феврале так называемого «мэра» временно оккупированной Керчи уволили после скандальной раздачи хлеба ветеранам, которые пережили блокаду Ленинграда в годы Второй мировой войны.

Источник: Ракурс


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