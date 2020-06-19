У Росії пацієнток онкодиспансеру спробували підтримати за допомогою доволі неоднозначного звернення

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У Росії в республіці Башкирія пацієнток місцевого онкологічного диспансеру спробували підтримати за допомогою доволі неоднозначного звернення.

Вручаючи в урочистій обстановці протези жіночих грудей жінкам, які перенесли мастектомію (хірургічну операцію з видалення молочної залози), представник благодійної організації Лілія Кучімова заявила, що «всі чоловіки козли», а «сини — це маленькі козенята», повідомляє видання «УралМБХ».

Також, на думку Кучімової, перебування в лікарні — «це щастя».

Приходиш до тих, в кого очей немає, вони говорять все, що завгодно: хай і ніг не буде, і того не буде, і цього не буде, лишень би очі були, — зазначила представник благодійної організації.

За її словами, усі проблеми, з якими стикаються жінки, що перенесли мастектомію, — від образи на чоловіків.

А те, що ви потрапили сюди — це просто щастя та чудо, — резюмувала Кучімова.

Нагадаємо, в лютому так званого «мера» тимчасово окупованої Керчі звільнили після скандальної роздачі хліба ветеранам, які пережили блокаду Ленінграда в роки Другої світової війни.