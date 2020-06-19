В МОЗ пригрозили посилити контроль за карантином і назвали найпроблемніші регіони, фото —

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Карантин в Україні виконується неретельно, тому у разі збереження тенденції на стрімке зростання кількості інфікованих на COVID-19, в уряді повернуться до жорстких карантинних заходів.

Посилення карантину будуть запроваджені у разі, якщо суворіший нагляд за дотриманням карантину не виявиться ефективним. Таку заяву 19 червня зробив на брифінгу після засідання Кабміну міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він вважає, що нинішні рекомендації МОЗ не передбачають такого жорсткого карантину, який був в країні два місяці тому. Якщо навіть їх не дотримуватися, це може призвести до запровадження жорсткого карантину в певних регіонах у рамках адаптивного карантину.

Степанов пообіцяв посилити з наступного тижня контроль за дотриманням протиепідемічних заходів, в тому числі за допомогою Нацполіції і Держпродспоживслужби, які перевіряють роботу закладів і поведінку людей у громадських місцях.

Нагадаємо, що в Україні останній тиждень спостерігається суттєве збільшення кількості захворювань. Кількість інфікованих на COVID-19 за добу зросла з 300−400 осіб до понад 900. Сьогодні в країні зафіксували новий антирекорд — за добу коронавірусну інфекцію виявили у 921 людини.

Сьогодні в МОЗ традиційно опублікували перелік регіонів, які не можуть переходити до пом’якшення обмежень через недотримання трьох основних показників. Таких областей станом на 19 червня в Україні 11, причому у п’яти регіонах показник інцидентності більший від 30,0 на 100 тис. населення (норма — 12,0). У Закарпатській області, крім того, завантаженість ліжок в лікарнях для пацієнтів з COVID-19 становить понад 50%.