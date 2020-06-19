«Євробляхам» тут не місце: в МВС хочуть ускладнити ввезення вживаних авто, фото — Перший

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Ракурс

Реєстрація вживаних автомобілів в Україні буде ускладнена. МВС планує запровадити новий порядок реєстрації машин, що були у вжитку, що ускладнить їхнє ввезення в Україну.

МВС оприлюднив на своєму сайті проект відповідної постанови. У ній посилюються діючі норми реєстрації авто.

Йдеться про зміни до постанови Кабміну «Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до ним транспортних засобів та мопедів».

В міністерстві мають намір запровадити більш детальнішу перевірку сертифікатів, в тому числі і за Реєстром виданих сертифікатів. Раніше вимагалося просто надавати копію такого сертифіката.

МВС прагне обмежити експлуатацію переобладнаних мікроавтобусів, тому заборонить першу реєстрацію автобусів, виготовлених на шасі старих вантажних фургонів.

Для вживаного автотранспорту необхідно буде подавати й документи про його реєстрацію за кордоном. Переклад повинен здійснюватися консульськими установами МЗС або офіційними органами інших держав. На документах повинен бути апостиль.

Такі новації збільшать видатки підприємців, які переганяють авто (переклад та апостилювання документів). Частково ліквідується й такий сегмент ринку, як реєстрація автомобілів під утилізацію (їх часто саме для так везуть в Україну з США), оскільки реєстрації підлягатимуть тільки машини з технічними паспортами, а не з довідкою про утилізацію.

«Ракурс» повідомляв, що 4 червня у Києві відбувся мітинг під Кабінетом міністрів, який влаштувала громадська організація «АвтоЄвроСила». Головною вимогою пікетувальників є негайне надання Мінфіном висновків щодо законопроекту про доступне розмитнення автомобілів.