Задержание в Харькове. Фото: Pexels

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В Харькове правоохранители задержали двух мужчин, которые продавали должность председателя Харьковской областной государственной администрации (ОГА). Нелегальный бизнес организовали киевлянин и одессит.

Своим клиентам мошенники обещали должности в государственных структурах, прикрываясь связями в Верховной Раде и Кабинете министров. Они также рассказывали, что сами являются чиновниками. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

В частности, за кресло губернатора Харьковской области мужчины просили 1 млн долл. Должность начальника главного управления Государственной налоговой службы Харьковщины они продавали за 100 тыс. долл.

Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Сейчас решается вопрос о задержании мужчин и избрании им меры пресечения. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщалось, мужчин задержали в ресторане «Ла Страда» в Харькове. Их схватили после того, как они получили первый транш в сумме 150 тыс. долл.