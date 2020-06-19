Шахрайка у Китаї заробила півмільйона доларів на поганій погоді, фото — espanglish.info

https://racurs.ua/ua/n140014-shahrayka-u-kytayi-zarobyla-pivmilyona-dolariv-na-poganiy-pogodi.html

Ракурс

У Китаї поліція розкрила шахрайство на страховках, які оформляють на випадок затримки або скасування авіарейсів.

45-річна китаянка змогла заробити 423 тис. дол. фактично на поганій погоді.

Як повідомила газета Oddity Central, мешканка Нанкіна на прізвище Лі з 2015 по 2019 рік купувала квитки на літаки з обов’язковим страхуванням на випадок їх скасування або затримки. Якщо виникали проблеми з рейсами, шахрайка не тільки повертала гроші за квиток, а й отримувала компенсацію від авіакомпанії.

За чотири роки Лі подала більше 900 позовів про виплату компенсації, значна частина яких завершилася на її користь. Перед кожною покупкою поліса китаянка проводила ціле розслідування. Вона ретельно вивчала прогнози погоди, статистику затримок і скасувань, а також відгуки пасажирів, щоб визначити найбільш «нещасливі» рейси. У минулому Лі працювала в туристичній сфері, тому досвід став їй у нагоді.

Щоб не привертати увагу, Лі використовувала 20 підроблених посвідчень особи. Після затримання жінка зізналася, що повністю усвідомлювала незаконність своїх дій. З’ясувалося, що вона вкладала в шахрайство і власні гроші. Іноді їй доводилося подавати позов навіть за тими рейсам, які не закінчувались скасуванням або затримкою.

Китаянку заарештували 12 червня, пред’явивши звинувачення в шахрайстві із страховками. Страхові компанії винесли зі справи Лі урок і закрили в своїх правилах лазівки, якими вона користувалася. У багатьох в договорі з’явився пункт, який передбачає виплату компенсації тільки за використання заброньованого рейсу.