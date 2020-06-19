«Слуги» инициируют отставку однопартийца, который провалил Шкарлета на комитете в Раде, фото — BBC-Україна

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Ракурс

В Верховной Раде решили разобраться, почему в четверг, 18 июня, профильный комитет парламента не поддержал назначение Сергея Шкарлета в министерство образования и науки.

Нардепы из фракции СН начали сбор подписей за отставку главы профильного образовательного комитета Сергея Бабака. Собеседники УП рассказали, что подписи собирают под обращением к президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Дмитрию Разумкову и руководителю фракции Давиду Арахамии. Инициаторами такого шага является якобы «слуги» Владимир Воронов и Николай Тищенко. В тексте документа они аргументируют требование отставки Бабака «критической ситуацией в сфере образования».

Пока под обращением подписались 37 нардепов. УП пишет, что внешне ситуация напоминает раскол в партии, ведь Бабак — соратник Зеленского с конца 2018 года. Интересно, что среди подписантов есть и сам Арахамия.

Вчера кандидатуру Шкарлета должны были утверждать в сессионном зале, но спикер так и не поставил этот вопрос на голосование за включение в повестку дня. Во время перерыва в Раде состоялось заседание образовательного комитета под председательством Бабака, который не поддержал кандидатуру Шкарлета.

«Ракурс» сообщал, что Шкарлет может стать временно исполняющим обязанности министра образования и науки. Для этого в Министерстве образования и науки введут новую должность заместителя министра по евроинтеграции.

Против назначения Шкарлета выступили педагоги и ученые. Его критикуют экс-министр образования и науки Анна Новосад, а также член профильного комитета Инна Совсун. В научных публикациях Шкарлета обнаружили большие объемы плагиата, а в 2012 году он расхваливал Виктора Януковича и пытался стать народным депутатом от «Партии регионов».

В свое время президент Зеленский называл Шкарлета и Бабака главными кандидатами на министерское кресло, но отмечал, что последний не намерен стать министром.