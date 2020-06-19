Соратник Табачника Шкарлет получит другое кресло в Кабмине, а затем обязанности министра образования — СМИ

https://racurs.ua/n140001-u-shmygalya-pridumali-kak-usadit-shkarleta-v-kreslo-ministra-smi.html

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Сергей Шкарлет может стать временно исполняющим обязанности министра образования и науки. Для для этого в Министерстве образования и науки введут новую должность замминистра по евроинтеграции.

Информацию о том, что ректора Черниговского национального технологического университета хотят назначить в. и. о. министра подтвердили источники ZN.UA в секретариате правительства.

По данным СМИ, Шкарлет изначально станет замглавы МОН, после чего на него возложат обязанности министра образования и науки.

Напомним, вчера спикер парламента Дмитрий Разумков анонсировал, что во время пленарного заседания 18 июня состоится голосование за кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы Министерства образования и науки. Однако впоследствии профильный образовательный комитет не поддержал предложение Кабмина и не рекомендовал Раде назначать Шкарлета. Этот вопрос в сессионный зал так и не выносился. Кроме этого, против кандидатуры ректора Шкарлета выступили педагоги и ученые. Его также жестко критикуют экс-министр образования и науки Анна Новосад, а также член профильного комитета Инна Совсун.

Ранее в научных публикациях Шкарлета выявили большие объемы плагиата. В 2012 году он активно расхваливал Виктора Януковича и пытался стать народным депутатом от «Партии регионов». Тогда же Янукович присвоил Шкарлету звание заслуженного деятеля науки и техники.

Сегодня нардеп-«слуга» Гео Лерос назвал цену провала голосования за «отрыжку Табачника» Шкарлета.