Зарплаты врачей: Кабмин поднял доплаты медикам, которые борются с коронавируса

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Зарплаты медиков, которые борются с коронавирусом, увеличатся с 1 сентября. Сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров его глава Денис Шмыгаль сообщил о решении поднять выплаты и доплаты на здравоохранение.

Суммарно Кабмин добавляет в 2020 году на оплату работы медиков 8 млрд грн.

Врачам предлагают увеличить оклады на 75%, среднему медперсоналу — на 50% минимальной зарлпаты (на 2 тыс. 360 грн), младшим медсестрам — на 25% минималки (на 1 тыс. 180 грн), — сообщил Шмыгаль.

В начале заседания Кабмина министры аплодировали медикам, которые борются с COVID-19. Премьер заявил, что, вероятно, плохая статистика коронавируса, которая фиксируется в последнее время, может свидетельствовать о том, что Украина вошла в вторую волну эпидемии.

Согласно текста постановления Кабмина, которое обнародовал в телеграм нардеп Алексей Гончаренко, правительство постановило с 1 сентября до 31 декабря установить такие доплаты к зарплате медицинским и другим работникам (за исключением первички), которые борются с коронавируса:

врачам в размере 70% к должностному окладу;

специалистам с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей — на 50% минимальной зарплаты;

младшим сестрам в размере 25% минимальной зарплаты.

Правительство меняет и тарифы, согласно которым происходит лечение в украинских больницах. Кабмин добавляет 2,3 млрд грн на медицинские учреждения, которые могли, как выразился Шмыгаль, «пострадать в результате медицинской реформы». Им гарантируется финансирование не меньше прошлогоднего. Речь идет о туберкулезных больницах, психбольницах.

Увеличивается оплата лечения острого инфаркта миокарда — с 16 тыс. до 30 тыс. грн за один пролеченный случай, инсульта с 19 до 26 тыс. грн.