Коронавирус обнаружили в Высшем антикоррупционном суде

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Коронавирус обнаружили у сотрудника Высшего антикоррупционного суда. Положительный результат на COVID-19 показал первый тест, повторный анализ медики еще не делали.

Сейчас ВАКС осуществляет усиленную дезинфекцию помещений. Определяется список лиц, с которыми контактировал человек, у которого подтверждена коронавирусная инфекция, часть сотрудников-«контактеров» находятся на самоизоляции, — рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

В то же время в Высшем антикоррупционном суде заверили в отсутствии угрозы для правосудия.

Все помещения суда работают в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным температурным скринингом работников и посетителей, — отметили в ВАКС.

Также COVID-19 диагностировали у работника Закарпатского окружного административного суда. Поэтому в течение нескольких дней там будут осуществлять дезинфекцию всех кабинетов и залов судебных заседаний.

Кроме этого, в связи с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция у трех работников Межгорского райсуда на Закарпатье на самоизоляцию отправили всех контактных лиц. Суд порекомендовал всем участникам заседаний, участие которых не является обязательным, обращаться в суд по электронной почте или с помощью других средств связи.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксирован 921 новый случай заражения коронавирусом. Это новый антирекорд. Среди инфицированных 64 ребенка и 161 медработник.