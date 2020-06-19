Коронавирус обнаружили в Высшем антикоррупционном суде

Коронавирус обнаружили в Высшем антикоррупционном судеhttps://racurs.ua/n140000-koronavirus-obnarujili-v-vysshem-antikorrupcionnom-sude.htmlРакурс
Коронавирус обнаружили у сотрудника Высшего антикоррупционного суда. Положительный результат на COVID-19 показал первый тест, повторный анализ медики еще не делали.
Сейчас ВАКС осуществляет усиленную дезинфекцию помещений. Определяется список лиц, с которыми контактировал человек, у которого подтверждена коронавирусная инфекция, часть сотрудников-«контактеров» находятся на самоизоляции, — рассказали в пресс-службе судебной инстанции.
В то же время в Высшем антикоррупционном суде заверили в отсутствии угрозы для правосудия.
Все помещения суда работают в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным температурным скринингом работников и посетителей, — отметили в ВАКС.
Также COVID-19 диагностировали у работника Закарпатского окружного административного суда. Поэтому в течение нескольких дней там будут осуществлять дезинфекцию всех кабинетов и залов судебных заседаний.
Кроме этого, в связи с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция у трех работников Межгорского райсуда на Закарпатье на самоизоляцию отправили всех контактных лиц. Суд порекомендовал всем участникам заседаний, участие которых не является обязательным, обращаться в суд по электронной почте или с помощью других средств связи.
Напомним, в Украине за последние сутки зафиксирован 921 новый случай заражения коронавирусом. Это новый антирекорд. Среди инфицированных 64 ребенка и 161 медработник.