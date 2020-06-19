В Украине 20 июня ожидаются дожди, грозы и шквалы, фото: PxFuel

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Погода в Украине в 20 июня ожидается дождевой в большинстве регионов, кроме части восточных областей. Также синоптики прогнозируют грозы в большинстве регионов. Днем в отдельных районах возможен град и шквалы 15−20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются значительные дожди.

В целом почти по всей территории Украины продолжит преобладать неустойчивая погода. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который будет наблюдаться 20 июня в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

Температура в западных областях ночью составит 12−17°, днем — 20−25°. На остальной территории ночью ожидается 15−20°, днем 25−30°, на востоке страны — до 33°.

Погода в Киеве 20 июня в течение суток будет дождливой, возможны грозы. Столбики термометров ночью опустятся до 18−20°, днем — поднимутся до 27−29°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове также в течение суток будет дождливой и с грозами. Ночью температура составит 14−16°, днем — 22−24°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе также будет с осадками в течение суток. Ночью градусники покажут 17−19°, днем — 24−26°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре 20 июня ожидается ясной, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 17−19°, днем — поднимется до 28−30°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове также будет ясной, без осадков. Ночью ожидается температура воздуха 17−19°, днем — 30−32°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье будет дождливой днем ​​и ночью. Ночью температура составит 14−16°, днем ​​воздух прогреется до 21−23°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 20 июня будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, в Кировоградской области сильный ливень привел к разрушениям автомобильных дорог.