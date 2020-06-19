В Україні 20 червня очікуються дощі, грози та шквали, фото: PxFuel

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Погода в Україні 20 червня очікується дощовою в більшості регіонів, окрім частини східних областей. Також синоптики прогнозують грози в більшості регіонів. Вдень в окремих районах можливий град та шквали 15−20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті очікуються значні дощі.

Загалом майже по всій території України продовжить переважати нестійка погода. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який спостерігатиметься 20 червня у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Температура у західних областях вночі становитиме 12−17°, вдень 20−25°. На решті території вночі очікується 15−20°, вдень 25−30°, на сході країни — до 33°.

Погода в Києві 20 червня протягом доби буде дощовою, можливі грози. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 18−20°, вдень — піднімуться до 27−29°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові також протягом доби буде дощовою та з грозами. Вночі температура становитиме 14−16°, вдень — 22−24°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі також буде з опадами впродовж доби. Вночі термометри покажуть 17−19°, вдень — 24−26°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі 20 червня очікується ясною, без опадів. Температура повітря вночі опуститься до 17−19°, вдень — підніметься до 28−30°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові також буде ясною, без опадів. Вночі очікується температура повітря 17−19°, вдень — 30−32°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті буде дощовою вдень та вночі. Вночі температура становитиме 14−16°, вдень повітря прогріється до 21−23°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 20 червня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, на Кіровоградщині сильна злива призвела до руйнувань автомобільних шляхів.