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Ракурс
Ієн Голм. Фото: РБК

Помер британський актор Ієн Голм — зірка «Володаря перснів» (ФОТО, ВІДЕО)

19 чер 2020, 16:54
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Ієн Голм, британський актор, помер сьогодні вранці в одній із лікарень Лондона на 89-му році життя. Холм пішов із життя в оточенні близьких та лікарів.

Вперше Голм з’явився на екрані в 1968 році. Він зіграв у фільмі «Гармата Бофорс». Цього ж року актор знявся ще у двох фільмах.

У 1979 році він знявся в культовому фантастичному фільмі Рідлі Скотта «Чужий». За роль у фільмі «Вогненні колісниці» у 1981 році Голма було номіновано на премію «Оскар» у категорії «Краща чоловіча роль другого плану».

Ієн Голм. Фото: baskino.me

Ієн Голм. Фото: baskino.me

Ієн Голм. Фото: baskino.meУ 1998 році королева Єлизавета II посвятила Голма у лицарі та дала йому дворянське звання за внесок у розвиток драми.

Ієн Голм. Фото: baskino.me

Ієн Голм. Фото: baskino.me

Ієн Голм. Фото: baskino.me

Актор в основному отримував ролі другого плану. Він знімався у таких відомих фільмах, як «П'ятий елемент», «Із пекла», «Післязавтра» та «Авіатор». Але все ж найбільшу популярність Голм отримав після виходу трилогії «Володар перснів», у якій він зіграв Більбо Беггінса.

Голм був одружений чотири рази, останньою дружиною актора була художниця Софі де Стемпл.

Як раніше писав «Ракурс», знаменитий голлівудський актор Рутгер Хауер помер у віці 75 років. Актор помер у себе на батьківщині в Нідерландах.

Джерело: Ракурс


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