Підприємець у Дніпрі побила журналістів, які зафіксували порушення карантину в її магазині, скріншот відео

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Напад на ЗМІ стався у Дніпрі. Порушення карантину зафіксувала знімальна група місцевого телеканалу. За це власниця продовольчого магазину накинулася на журналістів, побила одну з них і відібрала смартфон, на якому видалила докази порушення обмежень.

Знімальна група каналу «Відкритий» зайшла у магазин на вулиці Старокозацькій в центрі міста, виконуючи редакційне завдання. Журналісти досліджували, як у Дніпрі виконують карантин. Журналісти були в масках, вони відрекомендувалися продавцю. Дівчина помітила, що чимало готової продукції в магазині не накриті плівкою, продавець та відвідувачі були без засобів захисту.

Журналіст почала знімати це на телефон і спочатку на неї накинулася продавець, яка встигла одягнути маску. Згодом підбігла власниця магазину і зчинила в закладі штурханину. В журналістки відібрали смартфон і в підсобці власниця видалила компрометуюче її відео.

Канал викликав на місце події поліцію, яка згодом вирішила розпочати адмінпровадження щодо порушення карантину. Ймовірно, відкриють і кримінальне провадження за перешкоджання діяльності журналістів. Власниці можуть загрожувати штрафи.