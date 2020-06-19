Єрмаку і Ляшку кава у Хмельницькому обійшлася у 17 тис. грн: що вирішив суд

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Порушення карантину топ-посадовцями обійдеться їм у 17 тис. грн. Сьогодні Хмельницький міськрайонний суд присудив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку, його першому заступнику Сергію Трофімову і головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку штраф у 17 тис. грн за порушення правил карантину.

Як повідомляє прес-служба суду, їх визнали порушниками ст. 44−3 (порушення правил карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім цього, аналогічний штраф отримали двоє місцевих чиновників (голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет і мер Хмельницького Олександр Симчишин) та підприємець-власник кафе «Лямур», в якому відбулося кавування топ-посадовців.

Усі порушники карантину мають 10 днів, аби подати апеляції.

Наразі відсутнє рішення стосовно найвідомішого порушника карантину, президента Володимира Зеленського, справу якого також розглядали у Хмельницькому. Уранці суддя Андрій Місінкевич зупинив провадження і вирішив звернутися до голови Верховного суду, щоб пленум суддів ВС передав до Конституційного суду подання про офіційне тлумачення ч. 1 ст. 105 Конституції. Відповідно чинної норми Основного Закону, президент користується правом недоторканності на час виконання повноважень.

Зеленському загрожує більший штраф — до 170 тис. грн. 3 червня президент і названі вище топ-чиновники вирішили покавувати кафе в Хмельницькому. Робити всередині приміщення в Україні було заборонено до 5 червня, оскільки заклади громадського харчування могли тоді працювати тільки на літніх терасах. Фото із закладу оприлюднили в соцмережах Зеленського та ОП. Усі присутні були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.