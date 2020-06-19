Ермаку и Ляшко запрещенное кофе в Хмельницком обошлось в 17 тыс. грн: что решил суд

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Нарушение карантина топ-чиновниками обойдется им в 17 тыс. грн. Сегодня Хмельницкий горрайонный суд оштрафовал главу Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко на 17 тыс. грн за нарушение правил карантина.

Как сообщает пресс-служба суда, их признали нарушителями ст. 44−3 (нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме этого, аналогичный штраф получили двое местных чиновников (глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин), а также предприниматель — владелец кафе «Лямур», в котором пили кофе топ-чиновники.

У всех нарушителей карантина есть 10 дней, чтобы подать апелляцию.

Пока отсутствует решение по поводу самого известного нарушителя карантина — президента Владимира Зеленского, дело которого также рассматривали в Хмельницком. Утром судья Андрей Мисинкевич остановил производство и решил обратиться к председателю Верховного суда, чтобы пленум судей ВС передал в Конституционный суд представление об официальном толковании ч. 1 ст. 105 Конституции. Согласно действующей нормы Основного Закона, президент пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий.

Зеленскому грозит штраф до 170 тыс. грн. 3 июня президент и названные выше топ-чиновники решили попить кофе во время визита в Хмельницком. Пребывать внутри помещения в Украине было запрещено до 5 июня, поскольку рестораны и кафе могли тогда работать только на летних террасах и на вынос. Совместное фото обнародовали в соцсетях Зеленского и ОП. Все присутствующие были без масок и не придерживались социальной дистанции.