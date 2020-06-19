Дело Порошенко. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n139991-delo-poroshenko-odyn-yz-fygurantov-poprosyl-otstranyt-ego-ot-doljnosty-zammynystra-myd.html

Ракурс

Дело Порошенко о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки будет рассматриваться в суде 1 июля. Бывшему президенту Украины Петру Порошенко будут избирать меру пресечения. Но в этом деле есть еще один фигурант, Егор Божок, который в то время занимал должность главы СВР. Божок с целью проведения прозрачного расследования по данному делу попросил его временно отстранить от выполнения служебных обязанностей на посту замминистра иностранных дел.

Об этом сам Божок сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Божка, генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что его дипломатический статус мешает в проведении прозрачного расследования относительно назначения Семочко.

Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского «внимания» попросил об отстранении сам, — написал Божок.

У Венедиктовой считают, что Порошенко склонил Божка к подписанию приказа о назначении Семочко на должность заместителя главы СВР. Божок издал соответствующий указ, который в Государственном бюро расследований считают незаконным.

Как ранее писал «Ракурс», Венедиктова заявила, что три уголовных производства против Порошенко закрыли. Закрыты уголовные производства о назначении премьер-министром Владимира Гройсмана в 2016 году при отсутствии коалиции, вмешательстве в деятельность Окружного админсуда Киева, а также о назначении членов Высшего совета правосудия.