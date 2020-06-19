Ракурсhttps://racurs.ua/
Партія мерів: стало відомо, хто з міських голів створив “ПроПозицію”
В Україні з’явилася партія мерів «ПроПозиція»: хто туди увійшов (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n139990-v-ukrayini-z-yavylasya-partiya-meriv-propozyciya-hto-tudy-uviyshov-foto-video.htmlРакурс
Партія мерів «ПроПозиція» сьогодні офіційно з’явилася в Україні. У Києві нову політсилу 19 червня презентували шестеро міських голів, які стали її засновниками.
У заході брали участь мер Дніпра Борис Філатов, очільник Житомира Сергій Сухомлин, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, міський голова Чернівців Олексій Каспрук, мер Кропивницького Андрій Райкович і міський голова Каховки Андрій Дяченко. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці партії.
Мета «ПроПозиції» — створення ефективної системи місцевого самоврядування.
Під час брифінгу мерів модератор Ксенія Смірнова сказала, що «це не партія мерів, а партія професіоналів», які розуміють проблеми на місцях і знають, як їх вирішувати.
Це не політичний проект, створений з метою переобрання на місцевих виборах кожного з присутніх. Політика робиться у дворах — і там краще видно як живуть люди… Ми запрошуємо всіх — і йдемо з чіткою програмою… Хочемо, щоб у нашій країні були дотримані права місцевого самоврядування, — розповів Філатов.
За словами мера Житомира Сухомлина, суспільство має запит на професіоналізм.
Минулий рік показав вакуум на нові обличчя… Потрібен інший критерій — професійність. Ми сподіваємось, що термін «ПроПозиція» увійде в політичний лексикон нашої країни. Якщо опозиція — це «проти», то пропозиція — це «за». «Про» означає професійний, «про» означає надійний, — зазначив Сухомлин.
Нагадаємо, восени в Україні відбудуться місцеві вибори і партії вже почали активізовувати передвиборчі кампанії.