Партія мерів: стало відомо, хто з міських голів створив “ПроПозицію”

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Партія мерів «ПроПозиція» сьогодні офіційно з’явилася в Україні. У Києві нову політсилу 19 червня презентували шестеро міських голів, які стали її засновниками.

У заході брали участь мер Дніпра Борис Філатов, очільник Житомира Сергій Сухомлин, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, міський голова Чернівців Олексій Каспрук, мер Кропивницького Андрій Райкович і міський голова Каховки Андрій Дяченко. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці партії.

Мета «ПроПозиції» — створення ефективної системи місцевого самоврядування.

Під час брифінгу мерів модератор Ксенія Смірнова сказала, що «це не партія мерів, а партія професіоналів», які розуміють проблеми на місцях і знають, як їх вирішувати.

Це не політичний проект, створений з метою переобрання на місцевих виборах кожного з присутніх. Політика робиться у дворах — і там краще видно як живуть люди… Ми запрошуємо всіх — і йдемо з чіткою програмою… Хочемо, щоб у нашій країні були дотримані права місцевого самоврядування, — розповів Філатов.

За словами мера Житомира Сухомлина, суспільство має запит на професіоналізм.

Минулий рік показав вакуум на нові обличчя… Потрібен інший критерій — професійність. Ми сподіваємось, що термін «ПроПозиція» увійде в політичний лексикон нашої країни. Якщо опозиція — це «проти», то пропозиція — це «за». «Про» означає професійний, «про» означає надійний, — зазначив Сухомлин.

Нагадаємо, восени в Україні відбудуться місцеві вибори і партії вже почали активізовувати передвиборчі кампанії.