Екс-глава ДСНС Сергій Бочковський. Фото: interfax.com.ua

https://racurs.ua/ua/n139989-verhovnyy-sud-ponovyv-skandalnogo-bochkovskogo-na-posadi-glavy-dsns.html

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Касаційний адміністративний суд Верховного суду визнав законними рішення судів попередніх інстанцій про поновлення Сергія Бочковського, якого звільнили у 2015 році через підозру в корупції, на посаді глави Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Суд першої інстанції частково задовольнив позовні вимоги з огляду на те, що звільнення Бочковського відбулося без додержання встановленого порядку та без наявних на це підстав. Суд апеляційної інстанції погодився з позицією суду першої інстанції щодо безпідставного звільнення позивача із займаної посади та змінив рішення у частині стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу шляхом уточнення суми стягнення. Про це 19 червня повідомила прес-служба ВСУ.

Феміда дійшла висновку, що Бочковського з посади глави ДСНС міг звільнити Кабмін за поданням глави уряду, яке внесене за пропозицією МВС. Суд встановив, що пропозиція міністра внутрішніх справ про звільнення позивача не відповідає вимогам передбаченого законом порядку звільнення. Крім того, судді встановили, що подання прем'єра щодо звільнення зареєстровано раніше, аніж оскаржуване розпорядження КМУ.

Виявилося, що глава ДСНС був звільнений з порушенням процедури, а саме, після усних звинувачень з боку глави МВС Арсена Авакова на засіданні Кабміну, а не після службового розслідування.

Таким чином, ВС вважає, що не проведення службового розслідування та відсутність вмотивованих висновків про вчинення позивачем порушення присяги державного службовця, якої він не складав, свідчать про протиправність оскаржуваних рішень щодо звільнення позивача із займаної посади. З огляду на викладене ВС прийняв рішення залишити касаційні скарги без задоволення, а оскаржувані судові рішення — без змін, — зазначили в суді.

Нагадаємо, днями Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді президента державного підприємства «Антонов» Олександра Донця, якого звільнили рішенням гендиректора державного концерну «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса.