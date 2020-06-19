Экс-глава ГСЧС Сергей Бочковский. Фото: interfax.com.ua

https://racurs.ua/n139989-verhovnyy-sud-vosstanovil-skandalnogo-bochkovskogo-na-postu-glavy-gschs.html

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Кассационный административный суд Верховного суда признал законными решения судов предыдущих инстанций о восстановлении Сергея Бочковского, которого уволили в 2015 году из-за подозрения в коррупции, на посту главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования, учитывая то, что увольнение Бочковского произошло без соблюдения установленного порядка и без имеющихся на это оснований. Суд апелляционной инстанции согласился с позицией суда первой инстанции относительно безосновательного увольнения истца с занимаемой должности и изменил решение в части взыскания средней заработной платы за время вынужденного прогула путем уточнения суммы взыскания. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба ВСУ.

Фемида пришла к выводу, что Бочковского с должности главы ГСЧС мог уволить Кабмин по представлению главы правительства, внесенного по предложению МВД. Суд установил, что предложение министра внутренних дел об увольнении истца не соответствует требованиям предусмотренного законом порядка увольнения. Кроме того, судьи установили, что представление премьера об увольнении зарегистрировано ранее, чем оспариваемое распоряжение КМУ.

Оказалось, что глава ГСЧС был уволен с нарушением процедуры, а именно, после устных обвинений со стороны главы МВД Арсена Авакова на заседании Кабмина, а не после служебного расследования.

Таким образом, ВС считает, что не проведение служебного расследования и отсутствие мотивированных выводов о совершении истцом нарушения присяги государственного служащего, которого он не составлял, свидетельствуют о противоправности обжалуемых решений относительно увольнения истца с занимаемой должности. Учитывая изложенное ВС принял решение оставить кассационные жалобы без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения — без изменений, — отметили в суде.

Напомним, на днях Окружной административный суд Киева восстановил в должности президента государственного предприятия «Антонов» Александра Донца, которого уволили решением гендиректора государственного концерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса.