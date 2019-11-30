Екатерина Амосова, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n130182-amosovu-sud-vosstanovil-v-doljnosti-rektora-nacionalnogo-medinstituta-dokument.html

Ракурс

Екатерину Амосову, бывшего ректора Национального медицинского университета имени Богомольца, Печерский районный суд Киева восстановил в должности.

Об этом Амосова сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук, опубликовав фото решение суда от 28 ноября.

Амосова добавила, что ранее ее на этом посту восстанавливали три судебные инстанции, включая Верховный суд.

Одновременно приказом Министра юстиции от 21.11.2019 отменено незаконное внесение сельским советом Винницкой области в реестр Кучина Ю. как руководителя НМУ им. А. А. Богомольца, — отметила Амосова.

Амосова напомнила, что с должности ректора этого заведения за последние годы ее увольняли четыре раза.

В марте 2018 года комиссия Минздрава единогласно признала работу Амосовой в должности ректора неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть с ней контракт. 16 апреля 2018 года ее уволили.

Напомним, в прошлый раз Амосову в должности восстанавливал также Печерский районный суд Киева — в сентябре 2018 года.