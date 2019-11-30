Катерина Амосова, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n130182-amosovu-sud-ponovyv-na-posadi-rektora-nacionalnogo-medinstytutu-dokument.html

Ракурс

Катерину Амосову, колишнього ректора Національного медичного університету імені Богомольця, Печерський районний суд Києва поновив на посаді.

Про це Амосова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши фото рішення суду від 28 листопада.

Амосова додала, що раніше її на цій посаді поновляли три судові інстанції, зокрема й Верховний суд.

Одночасно наказом Міністра Юстиції від 21.11.2019 скасовано незаконне внесення сільською радою Вінницької області до реєстру Кучіна Ю. як керівника НМУ ім. О.О. Богомольця, — зазначила Амосова.

Амосова нагадала, що з посади ректора цього закладу за останні роки її звільняли чотири рази.

У березні 2018 року комісія МОЗ одноголосно визнала роботу Амосової на посаді ректора незадовільною й рекомендувала розірвати з нею контракт. 16 квітня 2018 року її звільнили з посади.

Нагадаємо, попереднього разу Амосову на посаді поновлював також Печерський районний суд Києва — у вересні 2018 року.