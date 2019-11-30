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Ракурс
Катерина Амосова, фото: соціальні мережі

Амосову суд поновив на посаді ректора Національного медінституту (ДОКУМЕНТ)

30 лис 2019, 17:15
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Катерину Амосову, колишнього ректора Національного медичного університету імені Богомольця, Печерський районний суд Києва поновив на посаді.

Про це Амосова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши фото рішення суду від 28 листопада.

Амосова додала, що раніше її на цій посаді поновляли три судові інстанції, зокрема й Верховний суд.

Одночасно наказом Міністра Юстиції від 21.11.2019 скасовано незаконне внесення сільською радою Вінницької області до реєстру Кучіна Ю. як керівника НМУ ім. О.О. Богомольця, — зазначила Амосова.

Амосова нагадала, що з посади ректора цього закладу за останні роки її звільняли чотири рази.

У березні 2018 року комісія МОЗ одноголосно визнала роботу Амосової на посаді ректора незадовільною й рекомендувала розірвати з нею контракт. 16 квітня 2018 року її звільнили з посади.

Нагадаємо, попереднього разу Амосову на посаді поновлював також Печерський районний суд Києва — у вересні 2018 року.

Джерело: Ракурс


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